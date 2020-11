Beerschot niet akkoord dat rood voor Vranckx uitslag bepaalde: "Kentering was al ingezet" en "Leidersplaats terecht"

Veschillende manieren vinden om overwinningen te behalen: het is bij Beerschot dit seizoen een specialiteit van het huis. Ook comebackzeges zitten in het arsenaal. In Mechelen ging het van 2-1 achter naar 2-3-winst en dat had volgens de bezoekers niet noodzakelijk met de man meer te maken.

"De eerste helft was niet goed. We wonnen geen duels of tweede ballen. We kregen twee klutsgoals tegen. We zijn dan goed uit de kleedkamers gekomen. De rode kaart voor ons een meevaller, maar de kentering was al ingezet toen uit kleedkamer kwamen", vertelde Ryan Sanusi op de persbabbel in het AFAS-stadion.

Daar was ploegmaat Jan Van den Bergh het helemaal mee eens. "De rode kaart was een factor, maar de klik in 't kopje was al gemaakt." Die had met een doelpunt en een assist zelf een groot aandeel in de terugkeer van Beerschot, in een wedstrijd die voor hem toch wel extra waarde had.

"Ik ben zelf een jongen uit de regio, net als Tom Pietermaat. We kennen samen heel veel supporters van KV Mechelen. Daar hebben we in de auto op weg naar training al wel eens over gesproken. Om dan te scoren en een assist te geven is bijzonder leuk. Ik heb wel al een paar keer twee gescoord in een wedstrijd, maar een doelpunt maken en een assist geven is voor mij een primeur", aldus Van den Bergh.

Van den Bergh speelde in 2016 met Beerschot nog in eerste amateur. Nu staat hij mee aan de leiding in 1A. "Op voorhand bekeken is dat redelijk hallucinant. Als je kijkt naar wat we brengen, is dat terecht. We brengen aantrekkelijke wedstrijden en weten ook het laken naar ons toe te trekken in wedstrijden waarin dat niet voor de hand liggend is. "

Het is alleszins niet iets dat ze bij Beerschot cadeau gekregen hebben. "We werken hard op de tactische aspecten en geloven enorm in onze kwaliteiten." Ongetwijfeld zal er ook wel eens een moment komen waarop het meer tegen zit. "Dat kan altijd. Als dat moment komt, blijven we vertrouwen houden en van wedstrijd naar wedstrijd kijken", besluit Sanusi.