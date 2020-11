Beerschot heeft straffe statistiek beet: Eerste keer in de Belgische voetbalgeschiedenis dat een ploeg met de meeste tegendoelpunten bovenaan het klassement staat

Zondagmiddag won Beerschot na een ware thriller op het veld van KV Mechelen. Dankzij deze nieuwe driepunter springen ze naar de eerste plaats. En dat zorgt voor een opmerkelijke statisitiek.

Beerschot trok zondag naar het veld van KV Mechelen. Het keek tijdens de rust op een 2-1 achterstand aan. Maar in de tweede helft kreeg Aster Vranckx een strenge rode kaart onder zijn neus geduwd. De thuisploeg moest dus noodgedwongen met een man minder verder. Daar heeft de ploeg van Hernán Losada optimaal van geprofiteerd.

Beerschot springt op speeldag 14 naar een gedeelde leidersplaats. KRC Genk telt wel een gewonnen wedstrijd minder. Het is voor het eerst in 35 jaar dat de Kielse Ratten weer bovenaan het klassement pronken.

Opmerkelijk, het is de eerste keer ooit in de geschiedenis van het Belgisch voetbal dat een ploeg met de meeste tegendoelpunten op de leidersplaats staat. Het slikte in 14 wedstrijden al 33 doelpunten. Waasland-Beveren (30) en Zulte Waregem vervolledigen de top 3, maar staan mee onderaan het klassement.