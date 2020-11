"Terechte rode kaart": ex-topref geeft duiding bij rode kaart Aster Vranckx tegen Beerschot

Een gele kaart voor Aster Vranckx tegen Beerschot zondag werd op aangeven van de VAR omgezet in rechtstreeks rood. Het bleek uiteindelijk het kantelpunt te zijn in een erg leuke wedstrijd.

"Het is niet omdat een speler eerst de bal raakt, dat het geen rood kan zijn. Door de manier waarop hij erin vliegt, met de voet open en studs naar voren, en de kracht waarmee hij in de tackle gaat, kan hij de speler ernstig blesseren", aldus Serge Gumienny, gewezen ref, in GvA.

"Als je de integriteit van een speler, al dan niet bewust, in gevaar brengt, verdien je een rode kaart. Dat was hier het geval. Het feit dat hij eerst de bal speelde, zal een verzachtende omstandigheid zijn bij de bepaling van de schorsing."