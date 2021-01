42

Gele kaart voor Timothy Derijck





42

Derijck stopt Eleke af, zodat de aanvaller niet alleen richting Ilic kan lopen. Hij wordt daarvoor bestraft met een gele kaart.



35

Opnieuw Gano. De aanvaller kan koppen na een hoekschop, maar via een been van een Beerschot-speler gaat de bal opnieuw in hoekschop.



34

Daar was Gano een eerste keer! de aanvaller zet zijn voet tegen een voorzet van Selemani, maar Vanhamel heeft een geweldige reflex in huis. Hier zat meer in voor de bezoekers.



31

Een hoekschop voor Beerschot en dan wordt het meestal gevaarlijk via Holzhauser. Ilic zit er echter makkelijk tussen.



26

Nog eens een doelpoging! Makarenko haalt uit, zijn schot gaat naast.



24

Derijck heeft duidelijke orders gekregen. Vanaf dat Beerschot op de helft van de Kerels is, plakt de verdediger op Holzhauser. Hij heeft de Oostenrijker al een paar keer foutief afgestopt.



21

Coulibaly kan de bal net niet goed genoeg meenemen. Zo is Ilic er sneller bij.



20

Weinig gevaar in deze fase van de wedstrijd. KV Kortrijk heeft nu het meeste balbezit.



13

Gele kaart voor Denis Prychynenko





12

Goed schot van Chevalier! Hij probeert het aan de rand van de zestien, maar zijn schot draait net naast.



9

Rougeaux probeert het van ver buiten de zestien. Zijn schot gaat hoog over.



6

Het is wachten op een eerste kans. Beerschot krijgt de bal, maar af en toe proberen de bezoekers uit te breken.



1

De wedstrijd is begonnen!

Krijgen we een even groot spektakelstuk als in de heenwedstrijd? In Kortrijk eindigde het namelijk op 5-5.



1

Beerschot - KV Kortrijk: 0-0