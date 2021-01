Nieuwkomers hebben indruk gemaakt bij KV Kortrijk: "Ik vond ze zeker een meerwaarde"

KV Kortrijk heeft woensdagavond 0-0 gelijkgespeeld op het veld van Beerschot. Bij de Kerels maakten nieuwkomers Palaversa en Gano hun debuut en voor trainer Vanderhaeghe maakten ze een goede indruk.

Yves Vanderhaeghe was tevreden over de wedstrijd van nieuwkomers Palaversa en Gano. "Ik vond ze zeker een meerwaarde. Vooral de balvastheid was zeer goed. Ze hebben hun steentje bijgedragen om ploeg adem te geven", legde de trainer van KV Kortrijk uit.

Vanderhaeghe gaf meer uitleg over de kwaliteiten van zijn spelers. "Palaversa was belangrijk met onder meer de bal te verleggen en Gano weegt op een verdediging. Met hem moet je altijd rekening houden", aldus Vanderhaeghe.