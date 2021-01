Mike Vanhamel kan voor de tweede keer op rij de nul houden met Beerschot: "We zijn op tactisch vlak een andere weg ingeslagen"

Beerschot en KV Kortrijk hebben woensdagavond 0-0 gelijkgespeeld. Een tweede clean sheet op rij dus voor Mike Vanhamel, want het voorbije weekend haalde Beerschot het met 0-3 op het veld van Zulte Waregem.

Vanhamel vindt het gek dat hij nu twee clean sheets op rij heeft kunnen verzamelen. "Het is al geleden van toen ik nog haar had. Het is ook leuk en nodig op dit moment. We zijn op tactisch vlak een andere weg ingeslagen. De gelopen meters en inspanningen zijn nu wel zichtbaar en worden beloond met clean sheet", legde Vanhamel uit.

Volgens de doelman van Beerschot geeft het veel vertrouwen aan de ploeg. "Het geeft aan iedereen vertrouwen. De aanvallers weten zo ook dat er een blok achter hen staat. Dat zij hun defensieve taken uitvoeren wordt geapprecieerd."

Hoe ziet Vanhamel het voor de komende weken? "We moeten in dezelfde lijn blijven werken met een goed defensief blok en dan moeten we daar het aanvallende spel aan toevoegen. Als we de twee kunnen combineren, kunnen we nog betere resultaten halen."