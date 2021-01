Het nieuwe tactische plan van Beerschot ligt Pietermaat wel: "Spelwijze is op mijn lijf geschreven"

Beerschot had het dinsdagavond niet onder de markt tegen KV Kortrijk, maar de ploeg van trainer Will Still kon toch één punt thuishouden. Mike Vanhamel speelde een sterke wedstrijd, maar ook Pietermaat en Sanusi maakten indruk op het middenveld.

Het nieuwe tactische plan is Pietermaat op het lijf geschreven. "Het ligt mij wel dat we iets defensiever spelen met iets meer defensieve stabiliteit. Ik probeer de lijnen dicht te zetten en ballen te pikken waar dat het mogelijk is. De taak is mij en Ryan (Sanusi) op het lijf geschreven. Sanusi heeft op offensief vlak meer kwaliteiten, dus daarom maken we de keuze om hem iets hoger te zetten. Het is een spelwijze die ons op het lijf is geschreven", aldus Pietermaat.

Volgens Pietermaat moet Beerschot elke wedstrijd met dezelfde intensiteit en mentaliteit spelen. "Om één of andere reden lag de intensiteit op een bepaald moment binnen de groep iets lager, maar we hebben het intern besproken en er is gezegd wat er gezegd moest worden. Nu spelen we met een mentaliteit die we week na week op de mat moeten leggen. Als we dat niet doen zien we af en als we dat wel doen kunnen we onze voet naast andere ploegen zetten. We zijn aan onszelf verplicht om met de juiste intensiteit te spelen."