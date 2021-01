Yves Vanderhaeghe zag een goede wedstrijd van zijn team: "Het tikkeltje geluk ontbrak"

KV Kortrijk speelde een degelijke wedstrijd op het veld van Beerschot, maar dankzij onder meer een sterke Vanhamel kwamen de Kerels niet tot scoren. In hun laatste vier wedstrijden pakte KV Kortrijk 1 op 12 en daardoor blijven ze op de dertiende plaats staan.

Yves Vanderhaeghe zag zijn ploeg doorheen de wedstrijd groeien. "In het begin van de match was er precies een kleine twijfel bij ons. Had waarschijnlijk met de 0 op 9 te maken. We hebben gehamerd op de goede organisatie en iedereen moest zijn taak verdedigend uitvoeren. Ik vind dat we daar goed in geslaagd zijn", legde de KVK-trainer uit op de persconferentie na de wedstrijd.

"We hebben weinig weggegeven defensief. We wisten dat Beerschot gevaarlijk kon zijn op stilstaande fases, maar we hebben ze zeer goed verteerd. De wedstrijd ging gelijk op, maar de beste kansen waren langs onze kant. Het tikkeltje geluk ontbrak en de doelman had een goede redding in huis. We zijn tevreden dat we de nul konden houden en een punt mee naar huis kunnen nemen", aldus Vanderhaeghe.

Ondanks de goede wedstrijd blijft KV Kortrijk op de dertiende plaats staan. "Het zal nog knokken worden om nog een paar overwinningen te behalen. Tegen KRC Genk dacht je dat het snor zat, maar dan gaan een aantal spelers weg en is het ineens een heel ander verhaal. We moeten in de organisatie blijven voetballen, want we zijn al te veel gepakt geweest door zelf initiatief te nemen", concludeerde Vanderhaeghe.