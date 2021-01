Beerschot zoekt naar extra versterkingen en aast op Algerijns jeugdinternational

Beerschot zoekt naar extra versterkingen en lijkt bijna rond te zijn met Laid Ouadji. De 22-jarige Algerijn komt momenteel uit voor NA Hussein Dey, maar is ook jeugdinternational bij de U23 van zijn land.

Beerschot zit de laatste weken in een kleine vormdip. Het kan dus enkele nieuwe versterkingen goed gebruiken, volgens Algerijnse bronnen staat de club ook dicht bij de komst van de 22-jarige Laid Ouadji. Er zou zelfs bijna een akkoord voor drie jaar gevonden zijn. Het is alleen nog niet duidelijk of de middenvelder deze winter al de overstap naar Het Kiel maakt, of pas in de zomer.

De 22-jarige middenvelder is actief bij NA Hussein Dey, en speelde al een vijftigtal wedstrijden in de Algerijnse hoogste klasse. Daarnaast is hij ook international bij de U23 van Algerije. Het gaat om een polyvalente speler die op verschillende posities in het middenveld uitgespeeld kan worden.