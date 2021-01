Defensief blok begint er te staan bij Beerschot: "Blij dat we twee weken achter elkaar de nul kunnen houden"

De wedstrijd tussen Beerschot en KV Kortrijk kreeg geen winnaar. Het werd 0-0. Bij Beerschot kregen ze niet veel kansen bij elkaar gevoetbald, maar trainer Still is tevreden met het defensieve blok van zijn ploeg.

Still gaf zijn analyse op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik denk dat het een gesloten match was, wat heel frustrerend was voor de neutrale supporter. Ik ben blij dat we twee weken achter elkaar de nul kunnen houden. We willen als blok staan en goed verdedigen, maar daarnaast willen we ook goed voetbal brengen en efficiënt zijn als we aanvallen. Het is een proces waarin we het evenwicht moeten vinden", legde de trainer van Beerschot uit.

Beerschot leek niet veel aanspraak te willen maken op de overwinning, maar trainer Still zag het anders. "Elke trainer speelt wedstrijden om te winnen. Zo’n gesloten wedstrijd hangt altijd van details af. Tegen Zulte Waregem waren stilstaande fases belangrijk, maar KV Kortrijk verdedigde goed op de stilstaande fases. Achteraf kan je zeggen dat je tevreden bent met het punt, maar we willen altijd winnen", vertelde Still.