Vooraf: Volg Antwerp - Cercle Brugge hier LIVE!

Een last minute gehavend Antwerp. Zowel Miyoshi als Gelin hebben positief getest op Covid-19 en moeten verstek laten. Faris Haroun was er al niet bij wegens een blessure en daar is Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani nog bijgekomen. Tot slot is Martin Hongla geschorst. Grote verrassing is dat Didier Lamkel Zé ineens in de basis start.