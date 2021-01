Thomas Didillon: "het is een pijnlijke nederlaag"

Thomas Didillon heeft weinig tot geen werk gehad vandaag maar toch moest hij een doelpunt slikken. Een pijnlijk moment geeft hij aan na de match.

Thomas Didillon, de doelman van Cercle, heeft weinig tot geen werk gehad tijdens de wedstrijd. Eén keer kon Antwerp op doel trappen en stond direct de eindstand op het bord. "Dit is een pijnlijk en moeilijk moment voor mezelf en de ploeg", opende Didillon de persconferentie. "We stonden nochtans goed defensief, we gaven niets weg en zijn nooit in de problemen gekomen. Dat maakt het extra pijnlijk."

Het is al de zoveelste maal dat Cercle Brugge verliest met maar één doelpunt verschil. Hierop antwoorde Didillon: "We zitten nu eenmaal in deze situatie. We moeten hierdoor en dit proberen om te keren. Het is niet leuk en niet gemakkelijk maar we doen verder. Defensief staan we alvast goed."