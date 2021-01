Een debuut in mineur voor Hannes Van der Bruggen

Een dag na zijn overstap naar Cercle Brugge ging Hannes van der Bruggen als invaller mee onderuit met Cercle

"Ik had mijn debuut graag anders gezien. Het was een match die alleen op een gelijkspel had mogen eindigen. Met weinig kansen langs beide kanten." Zo was de analyse van Hannes Van der Bruggen na de verloren wedstrijd tegen Antwerp.

"Het is bij Cercle zeker geen aangeslagen ploeg. Het geloof is er bij iedereen nog. Dit zijn natuurlijk mentale opdoffers maar dit is een groep die daar goed mee omgaat. Als je de kopjes laat hangen dan ga je nog dieper het dal in. We kunnen nog meer kansen creëren maar al bij al is het voetbal niet slecht", zei hij na de wedstrijd.

Zaterdag speelt Cercle Brugge tegen KV Kortrijk, de ex-club van Hannes Van der Bruggen. Hijzelf mag niet meespelen in de West-Vlaamse derby. Op de vraag of hij zijn coach en zijn nieuwe ploegmaats van hulp kan voorzien klonk hij redelijk terughoudend: "Ik weet niet dat er veel wedstrijden op tactiek worden gewonnen. Ik ga natuurlijk wel wat mijn ploegmaats proberen te sturen maar ik weet niet of dit een verschil gaat maken".