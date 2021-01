Lamkel Zé heeft gescoord, maar heeft tevens de grootste kans gemist

Didier Lamkel Zé is het gespreksonderwerp van de dag. Na zijn goal tegen Cercle Brugge voelde hij zich de koning te rijk. De volgende morgen lieten de fans al blijken dat ze hem niet zullen vergeven. En ook zijn ploegmaats lijken niet al te vergevingsgezind. Had het anders kunnen lopen?

We weten niet zeker of het veel had uitgemaakt, maar volgens ons heeft de Kameroener toch een uitgelezen kans laten liggen. Zijn viering na zijn doelpunt demonstreerde dat hij weinig empathisch gevoel in zijn lijf zitten heeft. Vinger op de lippen, zen-houding, gele kaart voor truitje uittrekken... Was dat het slimste wat hij kon doen terwijl heel de club en aanhang aandachtig zat toe te kijken en velen zich afvroegen wat hij op dat veld stond te doen?

De Laet vertaalt gevoel met gebaar

Had hij deemoedig het hoofd gebogen, een verontschuldigend gebaar gemaakt en stilletjes zijn positie weer gaan innemen was, het had een veel grotere indruk gemaakt. En toch wel een beetje goodwill gekweekt. Dat quasi enkel zijn Afrikaanse ploegmaats hem kwamen feliciteren sprak boekdelen. De reactie van Ritchie De Laet - Antwerp-man in hart en nieren - ook.

Het wegwerpgebaar van de verdediger vertaalde het gevoel van veel fans. Want er zijn gevoeligheden en dan heb je Antwerpse gevoeligheden. Dreigen met een Beerschot-shirt naar de training te komen, dat raakt de fervente fans in hun ziel. Dat doe je niet. In een Anderlecht-shirt, dat kunnen ze nog weglachen. Als er die voorgeschiedenis al niet geweest was, maar zelfs er allusie op maken om in het shirt van de aartsrivaal op te dagen...

Mijlenver over geschoten

"Hij is niet de slimste, we moeten dat niet verbloemen", zei Sven Jaecques bij Extra Time. Naar wat we horen was het van zijn management ook niet de slimste zet toen ze zijn begeleider kozen. De man blijkt een grote invloed op hem te hebben en niet de beste. Lamkel Zé heeft een torenhoge kans overgeschoten.

Dé kans om te tonen dat hij er oprecht spijt van heeft en zich nederig wil opstellen om het goed te maken. Maar zou dat ooit in zijn hoofd opgekomen zijn? Zou hij daar over nadenken? De vraag stellen is ze beantwoorden, denken wij dan.