📷 Ondanks winnende doelpunt: Harde kern eist vertrek van Lamkel Zé met spandoek aan Bosuilstadion

De strubbelingen tussen Didier Lamkel Zé en de aanhang blijven duren, daar heeft zijn winnende doelpunt tegen Cercle Brugge ook niets aan kunnen veranderen. De harde kern pakte uit met een spandoek aan de ingang van de club.

Frank Vercauteren viste Didier Lamkel Zé op uit de beloften en schonk hem in het thuisduel tegen Cercle Brugge meteen een eerste basisplaats in maanden. Het enfant terrible bedankte voor het vertrouwen, en maakte het enigste doelpunt van de wedstrijd. Ook toen waren de spanningen in het team al duidelijk, maar enkele jongens kwamen de Kameroener feliciteren voor zijn gemaakte doelpunt.

Ondanks het winnende doelpunt wil de harde kern nog steeds dat Zé vertrekt bij The Great Old. De protesten bleven woensdagavond, door de overtallige aanwezigheid van de politie, uit. Donderdagochtend kwam er volgens Gazet van Antwerpen dan toch een reactie van de supporters. Zij hingen aan de hoofdingang een spandoek met enkele Franse woorden: "Het bestuur van de club, de 'h...' van Lamkel Zé'. Het protest werd meteen verwijderd, maar volgens de harde kern zullen ze nog acties organiseren in de hoop een vertrek van de flankaanvaller te forceren.