Opvallende vaststelling na het doelpunt van Didier Lamkel Zé gisteren!

Een opvallende vaststelling gisteren bij de 1-0 van Didier Lamkel Zé bij Antwerp. Hij viert maar niet iedereen.

Soms denk je toch: "dit kan alleen op Antwerp"! Gisteren was zo een avond. In de 84ste minuut scoort Didier Lamkel Zé het enigste doelpunt van de wedstrijd. Als je de voorhistorie van Didier Lamkel Zé niet kent dan lijkt dit geen bijzonder gegeven. Intussen is dit wel een speciaal iets.

Hij scoort loopt naar de kant, trekt zijn shirt uit, laat zijn naam en rugnummer zien en laat dit vallen op de grond. Direct nadien gaat hij in een meditatiehouding op de grond zitten. Een terechte gele kaart was zijn lot en opvallend niet iedereen kon lachen met zijn actie. Zo kwamen er spelers mee vieren maar ook een heel deel niet.

Franky Vercauteren was het ook niet ontgaan. "Ik begrijp dat niet iedereen vrolijk was. Je hebt dan ook vrije meningsuiting. Als iemand wil mee vieren dan mag dat, als iemand dat niet wil dan ook."

Eén van de eerste spelers die bij hem was, dat was zijn gelegenheid spitsbroeder Nana Ampomah. "Ik respecteer Didier, ik respecteer hem omdat hij mijn teamgenoot is en omdat hij het winnende doelpunt heeft gemaakt vandaag. Ik zal hem altijd blijven respecteren." Zo sprak Nana Ampomah over Didier Lamkel Zé na de wedstrijd.

Frank Boya, de man van de assist, sloot zich daarbij aan. "Dat niet iedereen komt vieren is niet belangrijk. De goal van Didier wel want anders winnen we niet vandaag!"