Franky Vercauteren: "Wie zegt dat Lamkel Zé geen spits is?"

Franky Vercauteren was een tevreden coach na de overwinning tegen Cercle Brugge. Hij heeft zelfs een nieuwe spits ontdekt.

"De voorbereiding kon beter maar met 3 punten dan ben je dat sneller vergeten", opende Frank Vercauteren de persconferentie. "Het is altijd op zoek gaan naar de oorzaken. Zowel voor de blessures als voor de spelers die besmet zijn. We moeten uitzoeken hoe dit is kunnen gebeuren zodat we dit kunnen aanpakken."

Op de vraag of de wedstrijd feitelijk geen winnaar verdiende zei Vercauteren: "Dat hangt er vanaf welke kleuren je draagt. Als je wint met 1-0 is er ergens altijd wel een reden dat het verdient was. Op één of andere manier waren we dan toch beter vandaag dan Cercle Brugge. Op andere vlakken ook minder."

Wie zegt dat Lamkel Zé geen spits is?

Door de afwezigheid van Mbokani moest Didier Lamkel Zé in de spits opdraven. Deze heeft nog maar een paar dagen terug meegetraind en is ook geen echte spits. "Wie zegt dat Lamkel Zé geen spits is? Door omstandigheden moest ik hem brengen. Het was bij mij snel duidelijk dat ik hem moest brengen."

Het is de tweede wedstrijd op rij met heel weinig doelkansen. "Bedoel je offensief of defensief?", een lachende Vercauteren. "Klopt langs beide kanten. Van het één ben ik al meer tevreden dan het andere. We hebben daar nog veel werk voor de boeg en de omstandigheden zaten tegen. Doelpunten maken dat is niet alleen werk voor de spitsen maar van de hele ploeg. Alleen van de keeper verwacht ik dat niet."