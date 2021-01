Paul Clement: "Het is steeds hetzelfde verhaal"

Een zwaar teleurgestelde Paul Clement na de wedstrijd. Teleurgesteld maar wel nog strijdvaardig.

"Steeds hetzelfde verhaal als in de andere matchen." Zo opende een zwaar teleurgestelde Paul Clement de persconferentie. "We spelen wel OK maar zeker niet goed".

Over het weinige aantal kansen dat zowel Cercle als Antwerp creërden had hij het volgende te zeggen: "De wedstrijd ademde een gelijkspel. Onze spelers hebben hard gewerkt maar creërden veel te weinig. Geen grote fouten maar een kleine fout zorgt voor de tegengoal"

De tegengoal kwam laat, te laat!

De goal van Didier Lamkel Zé viel op 6 minuten van het einde van de reguliere speeltijd. "Een tegengoal is nooit goed getimed maar deze kwam laat, te laat! Ik kon weinig tot geen ingrepen meer doen. Meer dan één punt hadden we misschien niet moeten krijgen maar met lege handen naar huis gaan helemaal niet."

Paul Clement was zichtbaar teleurgesteld na de wedstrijd maar bleef toch strijdlustig. "We gaan door, geven niet op en proberen om de volgende match punten te pakken!"