Officieel: Cercle Brugge neemt 19-jarig toptalent tijdelijk over van AS Monaco

Cercle Brugge kreeg goed nieuws te horen rond de strijd om het behoud. Strahinja Pavlovic zal tot het einde van het seizoen worden gehuurd van AS Monaco. Vorig seizoen betaalde het nog 12 miljoen euro voor de verdediger.

Cercle Brugge heeft donderdagmiddag opnieuw gouden zaakjes gedaan met AS Monaco. De club uit het Prinsdom stuurt de Servische verdediger Strahinja Pavlovic tot het einde van het seizoen naar de rode lantaarn uit de Jupiler Pro League.

De nummer vier uit de Ligue 1 betaalde vorig jaar nog 12 miljoen euro aan Partizan voor de verdediger. De 19-jarige Serviër werd tot afgelopen zomer uitgeleend aan Partizan, maar bij zijn nieuwe werkgever verzamelde hij de afgelopen maanden nog maar één minuut. Het is ondertussen voor Cercle al de vierde speler die overkomt van AS Monaco. Eerder kwamen ook Anthony Musaba, Harisson Marcelin en Giulian Biancone op huurbasis over naar De Vereniging. De club kan dan ook alle versterkingen gebruiken. Het staat na 22 speeldagen op een laatste plaats.