Union vergalt titelfeest Antwerp, Genk doet (als ze winnen) ook weer mee: The Great Old heeft titel mogelijk uit handen gegeven

Aiaiaiai Antwerp... The Great Old leek op weg naar de titel na een doelpunt van Vincent Janssen, maar verzuimde de voorsprong uit te breiden. Stengs en Balikwisha misten grote kansen vooraleer Puertas met heel veel geluk de 1-1 scoorde. Alles wordt beslist op de laatste speeldag.

Kan je punten verliezen als het stadion zo'n sfeer creëert? Ja, dat bewees Borussia Dortmund zaterdagavond. Het leek wel alsof ze daar bij Antwerp lessen uit hadden getrokken. The Great Old stond fysiek en menaal klaar aan de aftrap. Niks afwachten, meteen de gas opentrekken.

Janssen met nummer 18

De beste manier om de zenuwen onder controle te houden: vol voor die voorsprong gaan. En die kwam er ook na 14 minuten. Antwerp vertrok uit de eigen zestien en counterde razendsnel. Uiteindelijk kwam de bal via Stengs bij Janssen en die twijfelde niet: 1-0. Burgess was hem blijkbaar even vergeten. Bij Union ontploften ze want ze vonden dat er vooraf een fout op Lynen was gemaakt.

© photonews

De Bosuil ontplofte een eerste keer. Je voelde de zenuwen gewoon gieren door een stadion dat tot de nok toe gevuld was (behalve die duivelse tribune 2 natuurlijk). Zelfs in de perstribune - één van de grootste van het land - kreeg je geen journalist meer bijgeduwd. Na 66 jaar wou iedereen er bij zijn.

Terecht rood

Veel kansen waren er niet. Eentje nog voor Antwerp, maar Stengs knalde onbesuisd over. Zolang ze zelf maar niks slikten, was het wel ook voor de thuisploeg. Als Union hoger zou gaan spelen, zouden die kansen wel komen. Intussen hielden Alderweireld en Pacho de boel gesloten.

© photonews

Toen Lynen dan ook nog eens met gestrekt been driest doorging op de enkels van Ekkelenkamp stond Union met tien. Gewonnen spel voor Antwerp, zo leek het, want zonder Boniface en Teuma en met een Adingra helemaal niet in de match werd het een quasi onmogelijke taak.

Maar voetbal is niet gebonden aan enige wetten. Drie grote kansen had Antwerp, waarvan één doelpunt. Balikwisha miste immers ook nog een heel grote mogelijkheid. En dat brak Antwerp zuur op, want uit het niets maakte Puertas er 1-1 van met een hobbelend afgeweken schot.

Antwerp moet op de laatste speeldag dus gaan winnen op Genk... Geen makkelijke taak, want Genk kan straks op één punt komen als ze winnen van Club Brugge. Dan is die van Union heel wat makkelijker, want zij ontvangen een Club Brugge dat reeds in vakantiemodus is.

© photonews