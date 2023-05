Supporters weten wie 'De Mol' is in Antwerp - Union, Verheyen laat zich duidelijk uit over de zaak

Antwerp en Union SG speelden een erg belangrijk duel in de strijd om de titel in de Jupiler Pro League. Er was heel wat te doen over een bepaalde actie.

Op het uur stond Union SG nog met 1-0 in het krijt bij Antwerp. En toen moesten ze plots ook met tien verder.

Senne Lynen werd namelijk uitgesloten na een fout op Ekkelenkamp. Meteen rood was het oordeel van de arbitrage.

#ANTUSG

Ik die dacht dat het seizoen van de mol afgelopen was maar blijkbaar niet want Lynen is de mol — Kenjidef33 (@kenjidef) May 28, 2023

Lynen doet echt een inside job, da kan nie anders #ANTUSG May 28, 2023

De supporters waren massaal duidelijk over de zaak: Lynen speelde een dramatische wedstrijd en de rode kaart was daarvan een exemplarisch voorbeeld.

Ze spraken over een 'inside job', waarmee Lynen Antwerp aan de titel zou willen helpen. Hij werd zelfs de Mol genoemd.

Terecht rood

Gert Verheyen van zijn kant was ook duidelijk over de fout van Lynen op Ekkelenkamp: "Het was met een gestrekt been."

"Een terechte rode kaart", aldus nog de analist bij Eleven Sport. "Hij was te laat, komt in met een gestrekt been en raakt geen bal."