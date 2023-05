Ook dat nog: Antwerp mist cruciale figuur in al even cruciale wedstrijd

Union SG zal het tegen Club Brugge mogelijk moeten stellen zonder Senne Lynen, maar ook Antwerp heeft een probleem.

Royal Antwerp FC heeft 1-1 gelijkgespeeld tegen Union SG. En dus moet het winnen in Genk om de titel te pakken vermoedelijk.

Voor Union SG is het thuis tegen Club Brugge te doen zonder Senne Lynen, die een rode kaart kreeg tegen Antwerp.

Maar aan de overkant pakte Calvin Stengs een gele kaart en daardoor is hij al zeker geelgeschorst voor het duel in Genk.

Geelgeschorst

Een zure appel waar de Antwerpenaren zullen moeten doorbijten, want hij is de voorbije maanden een belangrijk figuur gebleken voor stamnummer 1.

En dus is het mogelijk alle hens aan dek voor The Great Old. Mark van Bommel zal moeten schuiven in zijn opstelling.