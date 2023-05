Speler Antwerp zien het even niet meer zitten: "Nu voelt dat even zo niet"

Mark van Bommel heeft oplapwerk hoor. "Wat denk je zelf", antwoordde hij toen die vraag gesteld werd. "Mentaal was dit een hele klap." Dat werd door niemand beter uitgebeeld dan door Jelle Bataille. De rechtsachter was een hoopje ellende na de match tegen Union.

Bataille zag eruit alsof alles al verloren was. En dat is natuurlijk niet zo. “We hadden controle tot minuut 60-70, maar toen viel die goal”, zuchtte hij. “En wat voor goal dan nog... Daar was enorm veel geluk mee gemoeid. Een stomme voorzet, we zitten er twee keer tussen en dan wijkt die bal nog af en rolt hij binnen."

De spelersgroep kreeg een flinke tik. "Ik denk dat niemand momenteel met een smile op z’n gezicht in de kleedkamer zit. Nu moeten we de kopjes bij elkaar steken en ons herpakken. Ik zou liegen als ik zeg dat ik hier goed gezind sta met een gelijkspel. Dat kan één of twee dagen duren, maar dan moeten we de knop omdraaien. We hebben het nog zelf in handen hé, al voelt dat nu even niet zo."