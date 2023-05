Stewards Antwerp gaan boekje te buiten: "Dit is een absolute schande"

Antwerp FC en Union SG speelden 1-1 gelijk tegen elkaar. Er was tijdens de wedstrijd heel wat te doen over de ploegen.

Op een bepaald moment ging de bank van Union SG even te keer na een beslissing van de arbitrage in Antwerp - Union.

En toen gingen de stewards van Antwerp hun boekje te buiten. Ze gingen uit hun zone en trokken naar de dug-out.

© photonews

Om daar de bank van Union tot bedaren te proberen brengen. Te stevig vond ook Peter Vandenbempt in zijn analyse.

Stewards

"Dit was nergens voor nodig", aldus Vandenbempt tijdens zijn liveverslag voor televisie over Antwerp - Union SG.

"Dit is een schande. Je moet eens kijken waar de stewards komen staan, dit kan toch gewoon niet." Dat zal een duidelijke reprimande worden.

Ook Karel Geraerts liet zich uit over de zaak: "Er zijn heel veel stewards naar onze bank gelopen, waarschijnlijk om wat commotie te creëren. We hebben dat hier nog gezien, dat wou ik even kordaat stoppen."