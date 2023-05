Wereldkampioen Eli Iserbyt heeft verrassende favoriete club: "Net als mij vechten tegen de perceptie"

Eli Iserbyt is van alle markten thuis in het wielrennen, maar hij volgt ook het voetbal. En de veldrijder heeft een duidelijke voorkeur.

Wie er kampioen zal worden in de Jupiler Pro League? Dat wordt volgens Eli Iserbyt dit seizoen waarschijnlijk Genk. Zij doen het goed, meent de veldrijder.

Maar qua persoonlijke voorkeur heeft Iserbyt toch een andere lievelingsclub op dit moment. En dat is misschien een verrassing, of ook niet: Union SG.

“Wat een mooi verhaal. Dat volkse, die spelers die elke week met een groot hart op het veld komen. Mooi om te zien”, aldus Iserbyt daarover in Het Nieuwsblad.

Underdog

“Het is de underdog, dat is voor mij heel herkenbaar. Altijd moeten knokken om een resultaat te halen, ook vechten tegen de perceptie.”

Of Union het ook effectief kan halen? Dat is weer aan ander paar mouwen. Maar Iserbyt maakte wel de vergelijking met zijn situatie, die vaak wordt afgezet tegenover die van renners als Wout van Aert of Mathieu van der Poel.