Geraerts hint op complot bij Antwerp: "Zaten anonieme politiemensen tussen"

Karel Geraerts was door het dolle heen na de gelijkmaker, maar moest snel weer zijn cool vinden. Want er gebeurde iets raars aan zijn bank. Een 20-tal stewards waren immers meteen naar de dug out van Union gesneld.

Het was bijzonder vreemd. Toen de bank van Union de gelijkmaker vierde, kwamen er van alle kanten stewards in oranje hesjes aangesneld om hen aan te manen te gaan zitten. Alsof ze de goal niet mochten vieren. Geraerts ging over de rooie en ging borstkas vooruit voor hen staan. Het bedaarde snel, maar volgens de trainer van Union was het een manier om het stadion nog eens een stroomstoot te geven. "Dit is klassiek op Antwerp", vertelde hij achteraf. "Ook toen Trésor hier rood kreeg, kwamen er twintig stewards de boel ophitsen aan de bank van Genk. Ik denk dat er nu zelfs anonieme politiemensen tussen liepen. Het lijkt me georkestreerd."