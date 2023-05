Alderweireld weet wat er misliep tegen Union en probeert zijn ploegmaats op te peppen

De klap is hard aangekomen hoor bij de Antwerp-spelers. Jelle Bataille bijvoorbeeld zat in zak en as. Ontroostbaar. Van kapitein Toby Alderweireld werden oppeppende woorden verwacht, maar ook aan hem zag je dat het gelijkspel tegen Union aankwam als een flinke tik.

Alderweireld trok zich op aan het feit dat Antwerp nog alles zelf in handen heeft. “Het is jammer dat we het niet hebben kunnen afmaken”, vertelde Toby Alderweireld bij Eleven Sports. “Na hun rode kaart was het voor ons hinken op twee gedachten."

"Zij speelden ook heel compact, daar moeten we hen complimenten voor geven. We hebben nog een paar kansen gekregen, maar we hebben niet de nodige kwaliteit kunnen brengen.”

Hij wou het allemaal wel relativeren. In de kleedkamer probeerde hij meteen “Dit is natuurlijk een kleine teleurstelling”, aldus Alderweireld. “Maar langs de andere kant: als we volgend weekend winnen, is er niks gebeurd. We moeten de koppen bijeen steken en onszelf opladen richting volgend weekend. We geloven nog steeds voor de volle 100 procent in de titel.”