Analist doet verontrustende vaststelling voor Antwerp: "Zal bepalend zijn voor de ontknoping"

Onrust bij Antwerp. Niet alleen om het gelijkspel tegen Union, maar ook naar volgend weekend toe. Mogelijk moeten ze in die match Vincent Janssen missen, die geblesseerd uitviel zondag.

Patrick Goots, analist voor GvA, heeft er geen goed oog in. “Nog meer dan de rode kaart voor Lynen, waarna Antwerp op twee gedachten ging hinken, beïnvloedde de noodzakelijke wissel van Janssen het resterende wedstrijdverloop”, vond Goots.

“De enige die niet mag uitvallen, viel uit. Een sterk spelende Stengs is in Genk geschorst, maar zijn verlies kan je nog opvangen met Keita. Een eventuele blessure van Janssen in Genk zal daarentegen bepalend zijn voor de ontknoping.”

Want Antwerp heeft amper opties. Tegen Union probeerde Van Bommel het met Ekkelenkamp in de spits. “Ekkelenkamp kon als valse negen geen duel winnen van Burgess en Sykes. Antwerp ontwikkelde zo geen enkele druk meer naar voren. Het is een euvel dat ik al eerder heb aangehaald. Antwerp heeft níémand om Janssen te vervangen."