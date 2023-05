De onverwachte held van Union: "Belangrijkste doelpunt uit mijn carrière"

Niemand die nog een stuiver gaf voor de kansen van Union bij 1-0 en met tien man. Maar er kwam een onverwachte held op het veld. Cameron Puertas scoorde een frommelgoal, maar het was wel een heel belangrijke.

"Ik denk dat we een goed punt hebben gepakt. Het was een moeilijke wedstrijd, zeker na de rode kaart van Senne (Lynen)", zei Union-spits Cameron Puertas in de mixed zone.

Union is eraan gewend geraakt om terug te komen uit zeer gecompliceerde situaties. Maar deze keer hebben ze een klein wonder verricht. "We kwamen terug dankzij onze mentaliteit. We hebben twee zeer belangrijke spelers heel goed vervangen."

Van alle mogelijke doelpuntenmakers van Union zouden er maar heel weinig op Puertas hebben gewed. "Het is een ongelooflijk gevoel. We voetballen om zulke momenten te beleven. Het belangrijkste doelpunt uit mijn carrière? Ik denk van wel!"

Union rekent zich echter nog niet rijk. "We zijn echt niet de favorieten. Er wordt doorgespeeld tot het einde. De wedstrijd tegen Brugge wordt een echte finale."