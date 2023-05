Vervanger van Teuma komt met oproep naar coach

Voor de tweede week op rij was het Oussama El Azzouzi die op Antwerp de plaats innam van Teddy Teuma. En hij deed het opnieuw goed.

De ongerustheid van de supporters van Union SG om het zonder Teddy Teuma te moeten rooien? Die zijn een beetje verdwenen.

Reden: vervanger Oussama El Azzouzi doet het prima de laatste twee weken. En dus mogen ze bij Union dromen.

© photonews

"Ik weet niet of ik bij de besten was zondag. Ik deed gewoon mijn werk en hielp de ploeg", aldus de verdedigende middenvelder bij Walfoot.

"Ik ben tevreden, want we kunnen de titel nog altijd pakken. Teddy is een van de beste spelers van onze ploeg, dus het is niet makkelijk om hem te vervangen."

Titularis?

"Maar ze hebben me gekocht met een reden. Ik hoop dat ik volgende week en volgend seizoen titularis zal zijn."

Karel Geraerts wilde nog geen te wilde uitspraken doen over de zaak, maar lijkt Azzouzi zeker zijn kansen te blijven geven. Als hij er zelf volgend seizoen nog is natuurlijk.