Blunder Mark van Bommel met wissels tegen Union? Verheyen en Joos laten zich uit over de zaak

Royal Antwerp FC kon in eigen huis de titel pakken als het won van Union SG. Zover kwam het uiteindelijk niet.

Cameron Puertas scoorde een tiental minuten voor tijd de 1-1 en daarmee is de titel nog niet binnen voor Antwerp.

"Het is niet dat ze echt doordrukten om de 2-0 te maken", aldus Franky Van der Elst in Extra Time over de hele zaak.

"Ik kan me geen enkele goede kampioenenwedstrijd herinneren. Ik heb er zelf ook een paar gespeeld, het was altijd een gesukkel", pikte Gert Verheyen in.

Na de rode kaart van Union koos Antwerp ervoor om toch wel de 1-0 te verdedigen eerder dan nog voor de 2-0 te gaan.

Keuzes Mark van Bommel

"Welke aanvaller ga je nog brengen als Janssen uitgevallen is om de boel nog te forceren? Ik begrijp Mark van Bommel wel", pikte ook Filip Joos in.

"Het aanvallend compartiment is niet het sterkste bij Antwerp als je Janssen wegdenkt. Balikwisha was onzichtbaar, Muja doet zijn best maar, ..."

"Het probleem was dat na de 1-1 zowel Janssen als Ekkelenkamp er al af waren. Dat was een groter probleem", besloot Verheyen nog.

"Als je defensief wisselt, dan krijg je altijd commentaar als je de voorsprong niet kan bijhouden. En Janssen moest er geblesseerd af, al stond Keita sowieso al klaar."