Antwerp mist cruciale pion voor match tegen Genk: "Hij kan dat opvangen, hij was weer indrukwekkend"

Antwerp trekt volgende week naar Genk om zijn laatste kans uit te spelen. Winnen tegen de Limburgers betekent dat The Great Old de titel pakt. Dat moeten ze wel doen zonder de geel geschorste Calvin Stengs.

Volgens analist René Vandereycken moet Mark van Bommel wel niet te veel beginnen sleutelen aan zijn elftal. Stengs is wel een cruciale pion, maar met Keita als verdedigende middenvelder kan Arthur Vermeeren weer een rijtje opschuiven. En van hem is Vandereycken nog steeds onder de indruk.

"Het is ongelofelijk hoe Vermeeren in zo’n zenuwachtige wedstrijd zo rustig blijft", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Hij komt zelden langer dan twee seconden in beeld met de bal aan de voet. Dat is omdat hij de bal vrijwel altijd in één tijd doorspeelt. Daarom valt hij niet zo op. Zo’n acties zijn niet zo zichtbaar als een verdediger die telkens oprukt met de bal, maar wel belangrijk."

Tegen Union was Vermeeren in de slotfase wel nog ongelukkig toen hij het schot van Puertas deed afwijken. "Twee weken geleden was Vermeeren nog de matchwinnaar met dat winnende doelpunt tegen Club Brugge. Zo kort liggen geluk en ongeluk bij elkaar in het voetbal. Antwerp heeft een week tijd om de teleurstelling te verwerken."