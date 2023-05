Van Bommel legt zijn vreemde wissel uit en probeerde spelers op te peppen met persoonlijk verhaal: "Ze wilden me niet horen"

Bij Antwerp stonden de spelers niet echt te springen om naar de pers te komen na de match. Mark van Bommel was wel verplicht om uitleg te komen geven. Hij wou vooral benadrukken dat er nog geen man over boord is. En hij moest ook wat uitleg geven bij zijn wisselpolitiek.

Vooral dat laatste zorgde bij veel mensen voor wenkbrauwengefrons. Toen Vincent Janssen geblesseerd uitviel, bracht hij Mandela Keita in. Een middenvelder voor een aanvaller. Van Bommel reageerde gepikeerd toen hem ernaar gevraagd werd.

"Waarom denk je dat ik Vincent gewisseld heb? Tuurlijk omdat hij geblesseerd was. Dus die vraag is wat overbodig nee? Dat we zonder spits speelden? Nee, da's niet waar. Ekkelenkamp en Stengs zijn halve spitsen. Nee, het was niet om voor het behoud van die 1-0 te spelen."

Want Van Bommel wou benadrukken dat ze er alles aan deden om de voorsprong uit te breiden. "We zijn erin blijven geloven, zelfs na de 1-1. Dan heb je die kleine momentjes nodig waarop de bal kan binnen vallen. We hebben geen fouten gemaakt, behalve bij de goal. We hebben voor de 2-0 gespeeld, zeker wel! Maar soms is het moeilijker tegen tien man. Qua uitvoering kan ik mijn jongens niets verwijten."

Na de match probeerde hij zijn spelers op te peppen, maar dat had weinig succes. "Ik heb in 2010 de WK-finale gespeeld. Eén match, één keer om de vier jaar... En ik heb ze verloren. Het verschil met ons is dat we volgende week nog een kans krijgen. De jongens hoorden me wel niet."