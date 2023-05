Geraerts met grote problemen naar volgende week na onverhoopt punt: "Daarom heeft Antwerp nog steeds de beste papieren"

De titel is nog steeds mogelijk! Met die ingesteldheid vertrok Union uit Antwerpen. En reken maar dat het onverhoopte punt hen extra moed zal geven. Karel Geraerts was strijdvaardiger dan ooit naar volgende week toe. Al heeft hij ook grote problemen.

In extremis moest hij met zijn superspits, Victor Boniface, op de bank beginnen. Uiteindelijk moest die nog 20 minuten meespelen nadat Yorbe Vertessen zich blesseerde. "Jullie zagen ook dat Boniface niet zijn normale zelve was, maar hij heeft zich opgeofferd voor het team", zei Geraerts.

Met Vertessen en Van Der Heyden kreeg hij er nog twee geblesseerden bij. En dat terwijl Senne Lynen volgende week geschorst zal zijn na zijn rode kaart. "Dat wordt een puzzel, want voor Teuma zal het ook afwachten worden. We hebben onze hele kern nodig."

Die jongens zullen volgende zondag knokken voor wat ze waard zijn tegen Club Brugge. "Ik geloofde in dat punt. Als er één man is die erin moet geloven is het toch wel de coach? Het was niet goed, maar de goal viel toch nog."

"Genk gaat volgende week zijn laatste kans ook verdedigen. Wij moeten winnen. Ieders job lijkt me duidelijk. Het wordt tellen, het wordt leuk! Wij hebben een mentale overwinning geboekt, maar een mentale kampioen bestaat niet. Daarom heeft Antwerp nog steeds de beste papieren."