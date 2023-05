Dé bepalende actie in de titelstrijd? "Dit was ik het team verschuldigd"

Je hebt van die acties die een titel kunnen opleveren. Anthony Moris kreeg er zo eentje achter zijn naam in de absolute slotseconden van het duel tegen Antwerp.

"We hebben zelfopoffering, karakter, teamgeest, vasthoudendheid getoond. Dit is wat ons al twee jaar kenmerkt", zei Moris met een brede glimlach na de match. "Er gebeurt hier altijd iets bijzonders. De ballenjongens vergeten de ballen terug te geven, stewards komen het veld op, er is politie in burger met koptelefoons... Terugkomen in zo'n context is het beste gevoel."

Moris moest in heel de wedstrijd maar één save doen. Maar wat voor één... "Of dit mijn seizoen mooier maakt? Dat vertel ik je volgende week. Het is in ieder geval de redding waardoor we nog steeds kunnen geloven. Dat is wat ik het team verschuldigd was, want ik ben trots op de manier waarop ze voor elkaar hebben gevochten."

Union verstoorde wel de plannen van Antwerp. "Ik denk dat iedereen zich afvroeg hoe ze het gingen vieren. De Grote Markt was klaar, de champagne ook. Dat wilden we vorig jaar met Brugge niet nog een keer meemaken. We hadden ook een bitter gevoel na de halve finale van de beker die we hier verloren."