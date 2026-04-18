LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

Anderlecht maakt zich op voor de eerste volledige wedstrijd zonder Nathan De Cat sinds hij uitviel tegen Gent. Die komt er uitgerekend in Mechelen, waar paars-wit op de voorlaatste speeldag van de competitie nog onderuit ging.

In Mechelen zullen ze daar met een warm gevoel aan terugdenken, want door het late doelpunt van Van Brederode plaatste KV zich toen voor het eerst in de geschiedenis voor de Champions' Play-offs. Uiteraard willen ze Achter de Kazerne niets liever dan een bisnummer. Na een 1 op 6 zou het als debutant fijn zijn als die eerste zege in de play-offs toch niet te lang uitblijft.

Voor Anderlecht kondigt zich dus een periode zonder De Cat aan, maar het begint er wel aan met wat meer vertrouwen. Hoewel het spel lang niet over naar huis te schrijven was, pakte RSCA in de blessuretijd wel de zege tegen Gent. Het was meteen voldoende om naar die vierde plaats te springen. Anderlecht heeft nu één punt meer dan Gent en KVM.

Anderlecht wil kloof met derde plaats dichten

De bedoeling is om dat vertrouwen nu om te zetten in een verhoging van het spelniveau en om naar boven te kijken. "De spelers hechten belang aan de play-offs en aan die derde plaats", benadrukt coach Jérémy Taravel. "Dat blijft ons doel, hoewel er van buitenaf vooral over de bekerfinale wordt gesproken." Er is dus een verschil tussen wat binnen en buiten de club leeft.

"Zowel ik als coach, als onze staf legt de focus op iedere match, want die play-off-matchen zijn enorm belangrijk voor de club", denkt Taravel alleen aan de korte termijn. "Wij speelden Achter de Kazerne in de reguliere competitie niet slecht en verdienden eigenlijk de drie punten, maar we waren allesbehalve efficiënt. Het zal aan ons zijn om onze kansen wél af te maken en de drie punten te pakken."

Naast De Cat enkele langdurig geblesseerden



KV Mechelen mist dit weekend Ouahabi, Golic, Diouf en Zekri. Bij Anderlecht heten de geblesseerden De Cat (enkel), Huerta (bekken) en Sikan (pubalgie).