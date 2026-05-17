Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 17/05/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Lotto Park
Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario
Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario
Foto: © photonews

Amper enkele dagen na het zoveelste bekertrauma wacht Anderlecht vanmiddag al een nieuwe cruciale afspraak. Om 13u30 ontvangt paars-wit KV Mechelen in een wedstrijd die plots van levensbelang is geworden in de strijd om Europees voetbal.

De nederlaag tegen stadsrivaal Union in de bekerfinale heeft diepe sporen nagelaten in Brussel. Niet alleen liep Anderlecht opnieuw een trofee mis, het verloor tegelijk ook een rechtstreeks ticket voor Europa. Daardoor móét de recordkampioen nu via de competitie alsnog zijn Europese toekomst veiligstellen.

KV Mechelen gelooft ook nog helemaal in Europees voetbal

De druk is gigantisch. Anderlecht staat momenteel vierde in de Champions’ Play-offs, een plaats die recht geeft op de voorrondes van de Europa League. Maar de voorsprong op KV Mechelen en Gent is flinterdun. Als Malinwa wint in het Lotto Park, springt het zelfs over Anderlecht in het klassement.

Dat zou voor paars-wit een rampscenario betekenen. Bij een vijfde plaats wacht enkel nog een barragewedstrijd voor een ticket in de Conference League. En in het absolute horrorverhaal dreigt Anderlecht zelfs helemaal zonder Europees voetbal achter te blijven.

Supporters Anderlecht aan einde van hun geduld

De onrust bij de supporters neemt ondertussen met de dag toe. Na negen jaar zonder grote prijs groeit de frustratie enorm bij de achterban. De nederlaag in de bekerfinale zorgde voor een nieuwe mokerslag en veel fans lijken het vertrouwen in het sportieve project stilaan kwijt te raken.

Daardoor zal de druk vanmiddag ook duidelijk voelbaar zijn in het Lotto Park. Anderlecht moet reageren, zowel sportief als mentaal. Een nieuwe misstap zou de crisis alleen maar verder verdiepen.

Coach Jérémy Taravel lijkt wel opnieuw te kunnen rekenen op Nathan De Cat. De jonge middenvelder viel donderdag nog geblesseerd uit, maar zou toch inzetbaar zijn tegen KV Mechelen. Een kleine opsteker in een bijzonder moeilijke week voor paars-wit.

Toch wordt het allesbehalve eenvoudig tegen een KV Mechelen dat zelf nog volop droomt van Europa. Malinwa weet dat het bij winst een uitstekende zaak kan doen in de stand. Al spreken de statistieken wel in het voordeel van Anderlecht: KV won sinds 1963 slechts vier keer in het Astridpark.

Maar cijfers bieden weinig garanties in het huidige Anderlecht. De druk is immens, de supporters zijn onrustig en het vertrouwen kreeg opnieuw een stevige knauw. Vanmiddag telt voor paars-wit eigenlijk nog maar één ding: winnen.

Prono Anderlecht - KV Mechelen

Anderlecht wint
Gelijk
KV Mechelen wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
66.53% 22.59% 10.88%
Populairste
2-1
(91x)		 1-1
(49x)		 2-0
(31x)

Vergelijking Anderlecht - KV Mechelen

Positie

4
6

Punten

29
27

Gewonnen

2
1

Verloren

4
5

Gescoorde doelpunten

10
5

Doelpunten tegen

15
17

Gele kaarten

18
11

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

22
11
8
18/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/03 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/11 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/08 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
09/10 13:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/01 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 7-2 KV Mechelen KV Mechelen
07/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
09/08 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
13/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-4 Anderlecht Anderlecht
04/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Anderlecht Anderlecht
26/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
05/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
15/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
18/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Anderlecht Anderlecht
19/01 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
09/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0* KV Mechelen KV Mechelen
03/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Anderlecht Anderlecht
09/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
05/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Anderlecht Anderlecht
26/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
21/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Anderlecht Anderlecht
13/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-1 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
03/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

16/05 6

De druk staat zondag vol op de ketel in het Lotto Park, waar Anderlecht na de verloren bekerfinale opnieuw aan de bak moet. En net op dat moment komt KV Mechelen op bezoek,...

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

16/05 3

De nederlaag in de bekerfinale tegen Union Saint-Gilloise is alweer een pijnlijk hoofdstuk in het intussen ellenlage boek met dieptes van Anderlecht. Ook analist Johan Bosk...

Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54

Amper enkele dagen na het zoveelste bekertrauma wacht Anderlecht vanmiddag al een nieuwe cruciale afspraak. Om 13u30 ontvangt paars-wit KV Mechelen in een wedstrijd die plo...

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved