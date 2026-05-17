Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

Amper enkele dagen na het zoveelste bekertrauma wacht Anderlecht vanmiddag al een nieuwe cruciale afspraak. Om 13u30 ontvangt paars-wit KV Mechelen in een wedstrijd die plots van levensbelang is geworden in de strijd om Europees voetbal.

De nederlaag tegen stadsrivaal Union in de bekerfinale heeft diepe sporen nagelaten in Brussel. Niet alleen liep Anderlecht opnieuw een trofee mis, het verloor tegelijk ook een rechtstreeks ticket voor Europa. Daardoor móét de recordkampioen nu via de competitie alsnog zijn Europese toekomst veiligstellen.

KV Mechelen gelooft ook nog helemaal in Europees voetbal

De druk is gigantisch. Anderlecht staat momenteel vierde in de Champions’ Play-offs, een plaats die recht geeft op de voorrondes van de Europa League. Maar de voorsprong op KV Mechelen en Gent is flinterdun. Als Malinwa wint in het Lotto Park, springt het zelfs over Anderlecht in het klassement.

Dat zou voor paars-wit een rampscenario betekenen. Bij een vijfde plaats wacht enkel nog een barragewedstrijd voor een ticket in de Conference League. En in het absolute horrorverhaal dreigt Anderlecht zelfs helemaal zonder Europees voetbal achter te blijven.

Supporters Anderlecht aan einde van hun geduld

De onrust bij de supporters neemt ondertussen met de dag toe. Na negen jaar zonder grote prijs groeit de frustratie enorm bij de achterban. De nederlaag in de bekerfinale zorgde voor een nieuwe mokerslag en veel fans lijken het vertrouwen in het sportieve project stilaan kwijt te raken.

Daardoor zal de druk vanmiddag ook duidelijk voelbaar zijn in het Lotto Park. Anderlecht moet reageren, zowel sportief als mentaal. Een nieuwe misstap zou de crisis alleen maar verder verdiepen.





Coach Jérémy Taravel lijkt wel opnieuw te kunnen rekenen op Nathan De Cat. De jonge middenvelder viel donderdag nog geblesseerd uit, maar zou toch inzetbaar zijn tegen KV Mechelen. Een kleine opsteker in een bijzonder moeilijke week voor paars-wit.

Toch wordt het allesbehalve eenvoudig tegen een KV Mechelen dat zelf nog volop droomt van Europa. Malinwa weet dat het bij winst een uitstekende zaak kan doen in de stand. Al spreken de statistieken wel in het voordeel van Anderlecht: KV won sinds 1963 slechts vier keer in het Astridpark.

Maar cijfers bieden weinig garanties in het huidige Anderlecht. De druk is immens, de supporters zijn onrustig en het vertrouwen kreeg opnieuw een stevige knauw. Vanmiddag telt voor paars-wit eigenlijk nog maar één ding: winnen.