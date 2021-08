Moeizaam scorend Gent gaat voor eerste zege en ontvangt het achterin reeds kwetsbaar gebleken KV Mechelen

De ene ploeg scoort moeilijk, de andere is achterin kwetsbaar. AA Gent en KV Mechelen hebben beiden zo hun eigen werkpunten. Het onderlinge duel biedt de kans voor één van deze teams om progressie te boeken. Vooral bij Gent is de drang groot om eindelijk een overwinning te boeken.

Want dat heeft het in de competitie nog niet kunnen doen. De Buffalo's hebben wel al twee Europese confrontaties overleeft, maar blijven in de Pro League voorlopig steken op een teleurstellende 1 op 9. In hun twee vorige competitiematchen kwam Gent zelfs geen enkele keer tot scoren. Dan weet je meteen waar het schoentje wringt.

KV Mechelen kreeg veel lof na de 3-2-zege tegen Antwerp op de openingsspeeldag. Ondertussen ziet de wereld er voor Malinwa toch ook al heel anders uit na nederlagen tegen Seraing en Eupen. Vooral de defensie zag er tegen deze teams niet goed uit. Dat moet dan tegen een topploeg - die status heeft Gent nog altijd - maar goedgemaakt worden.

Het is de vraag welke van deze ploegen aan zijn statistieken kan werken en zo het nodige vertrouwen kan opdoen. Met Tissoudali beschikt Gent over een speler die al vaker scoorde tegen KV Mechelen. Vrancken sleutelt mogelijk aan zijn verdediding: wellicht komt Bateau centraal naast Vanlerberghe te staan. Afwachten wat dat gaat geven.

