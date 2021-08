Trainers na Gent - KVM: Hein ziet betere stats en hamerde op mentaliteit, Vrancken ziet sterkhouders niveau niet halen

Het is niet van zijn gewoonte, nu had Hein Vanhaezebrouck het wel gedaan: hameren op mentaliteit. Zijn spelers hadden de boodschap begrepen, want ze gingen er meteen vol tegenaan. Wouter Vrancken zag dat KV Mechelen in Gent een lastige dag beleefde, zowel qua balbezit als qua duelkracht.

"Ik had gehamerd op mentaliteit en karakter", onthult Vanhaezebrouck. "Dat is normaal iets dat ik niet veel gebruik, maar deze keer heb ik dat echt gevraagd en ik moet de spelers echt feliciteren. Er was een voorbeeldige mentaliteit. Een frisse Malede maakte veel goede acties en bracht veel dreiging. In de eerste helft hadden we al een paar reuzekansen en in de omschakeling speelden we het net niet goed genoeg uit."

Ondanks dat Gent nog meer had kunnen scoren, vindt Vanhaezebrouck wel dat zijn ploeg beter aan het worden is. "We hebben nu twee matchen heel weinig weggeven. Wij zetten stappen. Dat is wat ik verwacht had. We hadden 19 doelpogingen, waarvan 8 on target. In onze vorige matchen zaten we aan 18% on target. Deze groep boekt progressie en maakt evolutie."

© photonews

"De simpele dingen beheersten we niet", verklaarde Wouter Vrancken de nederlaag van KV Mechelen. "Waar we vorig jaar zo sterk in waren, in het balbezit, dat was er nu niet. Dan moet je voor iedere meter grond strijden. De eerste helft zag ik dat niet, de tweede helft was die mentaliteit iets beter. Dan kan je hier en daar wel iets tegen doen, maar lang niet genoeg."

Mechelen kreeg quasi een hele match geen voet aan de grond. "Als je vooraan geen bal kan bijhouden of je kunt er niet door komen met combinatiespel, dan komt alle druk op de verdediging te liggen. Dan houdt die zich nog goed recht, met zeker Gaëtan Coucke die ons een paar keer goed in de wedstrijd houdt. Er zijn te veel spelers die vorig seizoen een heel hoog niveau haalden en die dat niveua nu niet halen."