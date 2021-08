Moet KVM zich na tevergeefse saves Coucke en 0 op 9 zorgen maken? "Ga niet zeggen dat het alarmerend is, maar..."

Een 0 op 9, doelman Coucke die de beste van de ploeg was in Gent, en geen fris voetbal zoals vorig seizoen: het bilan van KV Mechelen is na vier speeldagen maar pover. Het heeft wel de kwaliteiten om alsnog gelanceerd te geraken. Of moet het zich toch zorgen maken?

De vergelijking met de vorige campagne, toen KVM nog sterk terugkwam na matige resultaten in de heenronde, gaat niet op volgens Onur Kaya. "Vorig seizoen waren er in het begin al veel positieve dingen. In onze laatste 3 wedstrijden is het spel slecht en verdien je gewoon niets. Ik ga niet zeggen dat het alarmerend is, maar er moet dringend iets veranderen. Als veel mensen niet op niveau zijn, kan je niet presteren."

Enig lichtpuntje bij Mechelen in de Ghelamco Arena was Gaëtan Coucke, die terug nummer 1 is onder de lat bij geelrood. "Elke keeper wil nummer 1 zijn. Ik heb daar hard voor gewerkt. Ik ben blij dat ik er sta. Als de ploeg overwinningen kan pakken, zal het nog meer deugd doen om eerste keeper te zijn. Op zich kan ik wel tevreden zijn over mijn prestatie tegen Gent, maar het belangrijkste is dat we punten beginnen pakken."

Coucke is niet blind voor de pijnpunten in het Mechelse elftal. "Het voetbal op zich is niet goed genoeg. Op vlak van mentaliteit moeten we harder zijn in de duels." Ondanks de 8 tegentreffers in 4 duels neemt Coucke het op voor de achterhoede. "Ik denk dat de defensie wel oké is. Op het middenveld moeten we ook genoeg duels winnen. De verdedigers hebben al vaak genoeg samengespeeld en weten wat ze moeten doen."