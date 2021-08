Vanhaezebrouck geeft Gent-supporters een pluim en schreeuwde zelf zijn stem schor bij één fase

De supporters van AA Gent zagen hun team voorbije zondag domineren en winnen. Ook voor Hein Vanhaezebrouck was dit uiteraard reden tot tevredenheid. Tevreden, dat was de coach van de Buffalo's ook. Behalve over die ene fase...

Maar eerst het goede nieuws: dat was de overwinning op zich, de manier waarop die werd behaald en de sfeer in de Ghelamco Arena. "De spelers zijn gaan battelen tot ze er bij neervielen. Dat werd ook geapprecieerd bij het publiek, dat ook geweldig was. De supporters hadden ook redenen om tevreden te zijn. We zijn in de tweede helft vol blijven gaan voor dat tweede doelpunt."

Met al wat vollere tribunes krijgen de spelers dan ook dat extra duwtje in de rug. "Ik ben heel blij dat er zoveel volk was, dat de mensen tevreden naar huis zijn gegaan en dat we hen een heel goed gevoel hebben gegeven. We hopen dat we dat kunnen blijven bevestigen."

Enkel blije gezichten langs Gentse zijde, behalve dan bij Hein Vanhaezebrouck toen KV Mechelen bij een 1-0-stand in de extra tijd nog een vrije trap kreeg op links. "Ik had aan Francky Vandendriessche, die zich bezighoudt met de stilstaande fases, gevraagd: wie laten we de eerste zone pakken als ik Vadis en Kums eraf haal? Francky had gezegd: we zetten Julien De Sart daar."

De Sart was vergeten dat hij die zone voor zijn rekening moest nemen. Dat was nog niet waar Vanhaezebrouck zich het meest druk in maakte. "Niet mijn doelman, niet mijn verdedigers, niemand geeft op die fase aan dat die eerste zone toe moet. Ik heb mijn stem schor geroepen, alleen maar op die fase."

© photonews

"Ditt typeert ook deze groep. Oladoye heeft dan wel gereageerd, er is toch nog één speler die luistert naar mij", besluit Hein met een knipoog. Het liep goed af: Kaya trapte de bal wel naar die eerste zone, maar Bolat pakte klemvast en gooide diep in. De aanzet voor de 2-0. "Een fantastische bal van Bolat", besloot Vanhaezebrouck.