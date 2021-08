Een verdediger zette Gent op weg naar bevrijdende zege: "Ik maakte echt wel kans, clean sheet goed voor vertrouwen"

Matchwinnaars zijn vaak aanvallers of offensieve middenvelders. Het was een verdediger die AA Gent de weg wees zondagnamiddag. Toen Ngadeu de 1-0 maakte, viel er bij veel Gentenaars al een last van de schouders. Ook defensief deed hij zijn job, want Gent hield de nul.

Ngadeu anticipeerde heel snel toen op het halfuur een hoekschop ineens doorbotste tot aan de tweede paal. "Ik was niet verrast dat de bal daar kwam. We werken daar op. De beste oplossing was om op doel te schieten." De Kameroener twijfelde ook niet meer om de bal eventueel nog af te spelen.Er was nog ruimte boven de keeper, ik maakte echt wel een kans."

Wel had AA Gent nadien het zichzelf heel wat makkelijker kunnen maken, toch? "Eerlijk gezegd wel, ja, als we onze kansen afmaken. We hebben wel voldoende kansen gecreëerd, maar het liep vaak nog mis bij de afwerking of de laatste pass. Het had sneller 2-0 of 3-0 kunnen staan."

Psychologisch belangrijk om de nul te houden

De overwinning werd finaal wel binnengehaald en dat is uiteindelijk al wat telt. Bovendien realiseerde de verdediging net als in Riga ook een clean sheet. "Dat is altijd goed voor het vertrouwen van de doelman en van het defensieve compartiment. Psychologisch is dat ook belangrijk."