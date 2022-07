Antwerp zwoegt tegen Essevee , maar laat geen steek vallen: vierde opeenvolgende clean sheet (1-0)

Antwerp schaart zich naast OHL aan de kop van het klassement. Antwerp had de handen vol met een erg verdienstelijk Zulte Waregem. Jean Butez hield voor de vierde wedstrijd op rij de netten schoon, waardoor Antwerp genoeg had aan een doelpunt van Balikwisha om de drie punten op de Bosuil te houden.

Het was meteen schrikken geblazen voor Antwerp. Rommens vond Vossen in de eerste zone, de ervaren spits van Zulte Waregem knikte op de dwarsligger. Het leek voor de Great Old de oplossing om het laatste melkzuur van de wedstrijd van donderdag te laten wegvloeien.

Balikwisha en Miyoshi vonden een alerte Bossut op hun weg, Gerkens moest dan weer meer doen met zijn vrije schietkans vanop de rand van de zestien meter. Het was Radja Nainggolan die de lijnen uitzette bij Antwerp. Il Ninja was gul in zijn inspanningen en strooide met passes.

Toch bleef het uitkijken voor Zulte Waregem, dat brutaal op de counter speculeerde. En dat voor alle duidelijkheid meer dan behoorlijk deed. Essevee-middenvelder Miroshi -niet te verwarren met de Japanner van Antwerp- haalde verschroeiend uit vanop zo'n meter of 25, Butez had er de handen vol mee. Vlak voor de koffie moest de Franse goalie alles uit de kast halen om Sangare van de 0-1 te houden.

Hetzelfde spelbeeld na de pauze. Antwerp eiste de bal op en zorgde zo nu en dan voor dreiging, terwijl bij Essevee vooral Dompé Butez enkele keren aan het werk zette. Iets voorbij halfweg de tweede periode was het dan toch raak voor de Great Old. Na een vlotte combinatie werd Vines op links vrijgespeeld. De Amerikaan keek goed en vond de aanstormende Balikwisha, die van dichtbij de 1-0 tegen de touwen knalde.

Nauwelijks een handvol minuten later werd de klus voor Zulte Waregem, nadat Miroshi met een tweede geel karton naar de kleedkamers werd gestuurd door een sterk leidende Lothar D'Hondt. Zulte Waregem kon geen slotoffensief meer op gang brengen, Antwerp vond het welletjes en speelde de partij volwassen uit.

En zo liet Antwerp in tegenstelling tot de andere topclubs nog geen steek vallen na twee speeldagen. De Great Old deelt zowaar de leiding in de Jupiler Pro League met OH Leuven. Donderdag wacht de volgende klus voor de mannen van Mark van Bommel: Lilleström uit, in de voorronde van de Conference League.