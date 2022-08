Matchwinnaar Balikwisha lijkt scherper dan ooit: "Ontzettend hard gewerkt op fysiek vlak"

Donderdagavond zorgde Michel-Ange Balikwisha diep in blessuretijd voor de kers op de taart in Kosovo, het doelpunt van zondag was heel wat belangrijker. De elegante flankaanvaller was het eindpunt van een fraaie Antwerpse aanval. Het bleek voldoende voor de zege tegen Zulte Waregem.

Nochtans leek het niet de avond te worden van Balikwisha, zeker niet nadat hij begin tweede helft een gooi deed naar misser van het jaar. 'Gelukkig' voor de winger stond Frey buitenspel en werd de aanval afgevlagd. "Ik wist dat het buitenspel was", kon Balikwisha lachen met zijn enorme misser. "Ik miste mijn controle, maar zelfs dan mocht ik deze kans niet missen. Het is de eerste keer dat dit me overkwam, maar één ding is zeker: volgende keer trap ik in een tijd binnen."

😜 | Never let them know your next move! 🤯 #ANTZWA pic.twitter.com/SvgvJp3ARZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 31, 2022

Uiteindelijk kroonde Balikwisha zich tot matchwinnaar door twintig minuten voor tijd een schitterende collectieve aanval wel succesvol af te ronden. "Dit doet erg veel deugd. Het geeft me een boost om nog beslissender te worden voor deze ploeg. Vorig jaar sukkelde ik wat met blessures. Ik weet dat de verwachtingen hoog zijn, maar ik heb de voorbije maanden erg hard gewerkt op fysiek vlak."

Balikwisha zal het voortaan wel zonder zijn maatje Benson moeten doen op Antwerp. Benson staat op het punt een contract te ondertekenen bij Burnley. "We zijn goeie vrienden, dus het doet me toch wel iets dat hij vertrekt. Maar bovenal ben ik blij voor Benny, want hij wordt beloond voor zijn sterke prestaties", besluit Balikwisha.