Vier clean sheets op rij voor herkenbaar Antwerp: "Niets mooier dan spelers die weten wat ze moeten doen op het veld"

Antwerp won zondagavond al bij al verdiend van Zulte Waregem (1-0). Na afloop zette Mark van Bommel doelman Jean Butez andermaal in de bloemetjes, na zijn vierde opeenvolgende clean sheet. "Jean is een fantastische doelman."

Het moet gezegd: Zulte Waregem kwam zich niet ingraven op de Bosuil. Antwerp had het knap lastig met de manier waarop Mbaye Leye zijn pionnen had neergezet. "Wij hadden veel moeite met hun manier van voetballen in de eerste helft. We hebben dat tijdens de rust proberen om te zetten, wat ons aardig gelukt is. We kregen iets meer controle en na een fantastische aanval kwamen we dan op 1-0", aldus Mark van Bommel.

Na de rode kaart voor Zulte Waregem verzuimde Antwerp het gaspedaal helemaal in te duwen, maar een moegestreden Essevee kon de Great Old niet meer in verlegenheid brengen. "En laten we benadrukken dat Jean Butez wederom een sterke prestatie heeft geleverd, want hij hield ons in de eerste helft in de wedstrijd. Hij is een fantastische doelman."

En zo staat Antwerp na twee speeldagen samen met OH Leuven op kop van de rangschikking. "Amper twee ploegen met zes op zes... Dat zegt eigenlijk alles: dit is een ontzettend moeilijke competitie, waar je niet zomaar ergens makkelijk een wedstrijdje kan gaan winnen."

Voor de vierde officiële wedstrijd op rij kon Antwerp de netten schoon houden. Het siert Van Bommel dat hij verder kijkt dan dat, want met name in balbezit is de progressiemarge nog erg groot. "De organisatie staat gewoon goed, en we willen wedstrijden controleren en domineren door hoge druk te zetten. Hoe dan ook blijf je altijd afhankelijk van de uitvoering en details, maar het is mooi als spelers het veld opkomen en weten wat ze moeten doen. Ik wil niet zeggen dat we nu al goed voetbal brengen, want er kan nog heel veel beter. Maar bij momenten zitten er al heel mooie dingen in ons spel", besluit Van Bommel.