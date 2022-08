Ritchie De Laet niet blind voor mankementen in spel Antwerp: "Doen we dat niet, dan gaan we nog zware avonden tegemoet"

Antwerp hees zich zondag mee op kop van het klassement door een nipte zege tegen Zulte Waregem. Voor de vierde wedstrijd op rij kon Jean Butez de netten schoon houden. Iets wat vertrouwen geeft, gaf Ritchie De Laet na afloop aan. Al beseft de rechtsachter dat de lat nog omhoog zal moeten.

Ritchie De Laet was zeker niet euforisch na de krappe overwinning tegen Zulte Waregem. "Vooral in de eerste helft zag je dat we enkele dagen daarvoor een zware match hebben gespeeld. We oogden vermoeid, onze passing was niet top, alles ging traag en sloom. En dat is niet genoeg om dit Zulte Waregem te ontwrichten. Zij vonden de vrije man op het middenveld, waardoor wij veel loopwerk moesten verrichten, terwijl het onze bedoeling net was om hen aan het lopen te krijgen."

"We moeten ook eens leren temporiseren, want voor de pauze leek het wel of elke bal zo snel mogelijk naar voor moest getrapt worden. Doen we dat niet, dan gaan we nog zware avonden tegemoet, zeker na een Europese wedstrijd", aldus De Laet.

Na de pauze kreeg Antwerp meer grip op de wedstrijd. Een doelpunt van Balikwisha volstond uiteindelijk voor de zege én een zes op zes in het klassement. "Daar kijk ik nu niet naar", aldus De Laet. "We zijn amper twee speeldagen ver. Ik vind het veel aangenamer dat we weer geen tegengoal geslikt hebben. Als verdediging hebben we onze job gedaan, want volgens mij hebben we in de tweede helft niets meer weggegeven. Dat geeft ook vertrouwen aan onze voorlinie, want zij weten dat één doelpunt kan volstaan om te winnen", besluit De Laet, die in de slotfase nog tegen een gele kaart aankeek.