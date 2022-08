Geen drie punten, maar Zulte Waregem won zieltjes op de Bosuil: "Het kan een mooi seizoen worden als we dit elke week kunnen brengen"

Vooral in de eerste helft liet Zulte Waregem mooie dingen zien op de Bosuil. De ploeg van Mbaye Leye verdedigde secuur en kon enkele keren vlijmscherp tegenprikken, een sterke Butez stond echter steeds paraat. Na afloop was Leye erg te spreken over het geleverde spel van zijn ploeg.

"Ik ben erg trots op wat mijn spelers hier vandaag gebracht hebben. Tegen grote ploegen moet je altijd bereid zijn om nét iets harder te gaan werken en het eerste uur liep dat erg goed. Als we zo spelen op verplaatsing, dan zullen we zeker nog veel punten pakken." Ook Antwerp-coach Mark van Bommel had na afloop heel wat lof voor een 'tactisch moeilijk te bekampen' Zulte Waregem. Mbaye Leye probeert Zulte Waregem naar eigen zeggen een nieuw elan te geven. "Je kan ook hierheen komen om lange ballen te spelen en te hopen dat een tweede bal goed zal vallen, maar daar sta ik niet voor." "Er wacht ons een mooi seizoen waarin we veel mooie dingen kunnen doen. Al moeten we ook durven zeggen dat het ons nog aan ervaring ontbreekt. Kijk naar die tweede kaart van Miroshi. Eigenlijk moest hij gewoon tegen de grond gaan en dan zouden we een overtreding in ons voordeel krijgen, nu werd hij uitgesloten."