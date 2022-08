Mark van Bommel volgende coach in onze competitie die regel in vraag stelt: "Ik begrijp dat helemaal niet"

Manuel Benson was niet meer van de partij zondag. De winger liep wel rond in de catacomben van de Bosuil, maar met het oog op zijn transfer naar Burnley nam hij geen risico. Het was de jonge Anthony Valencia die daarvan profiteerde om zijn debuut te maken.

Van wie er zondag geen spoor was in de wedstrijdkern, was Laurit Krasniqi. De jonge Kosovaarse Belg was donderdag nog matchwinnaar op bezoek bij Drita. Een overbelasting of blessure misschien?

"Nee, er is geen sprake van een blessure, Laurit is fit", stelde Van Bommel duidelijk na afloop. Ik moet nu eenmaal keuzes maken, want ja: ik mag maar achttien mensen selecteren, terwijl dat in heel Europe twintig of tweeëntwintig spelers zijn... Vijf keer wisselen per wedstrijd, dat mag dan weer wel..."

"Ach, ik vind het echt jammer. Ik moet keuzes maken, maar ik begrijp die regel helemaal niet. Als coach moet ik dus keuzes maken. (op dreef) En daarbij moet ik er ook nog rekening mee houden dat ik minstens zes Belgen selecteer. Wat ik voor alle duidelijkheid dan weer wél een goeie regel vind", besluit Van Bommel. De Nederlander is lang niet de eerste coach die op deze nagel klopt. Onder meer Vincent Kompany pleitte al meermaals om het aantal spelers in de wedstrijdselectie op te krikken, (vooralsnog) zonder succes.