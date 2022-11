Anderlecht speelt vanavond tegen quasi volledig Belgisch Lierse: "Toch plezanter als je elkaars grappen verstaat?"

Tien jaar geleden was het bij Lierse zoeken naar een Belgische naam. Nu vind je er bijna geen andere meer. Onder voorzitter Luc Van Thillo werd het roer volledig omgegooid bij Lierke Plezierke.

Lierse Kempenzonen speelt vanavond tegen Anderlecht en ze geloven in een stunt met hun 90 procent Belgische ploeg. "Ik zag zoveel zotte dingen in dat voetbalwereldje dat ik dacht: Ik wil het over een andere boeg gooien. Een Belgische boeg”, vertelt Van Thillo in Het Nieuwsblad. “Makkelijk was dat niet. Intern was er weerstand om enkel met Belgen te werken en het was ook lastig om makelaars en spelers van ons verhaal te overtuigen."

"Maar ik ben blij dat ik de koppigaard ben geweest, want het slaat aan. De fans kunnen zich weer vereenzelvigen met de ploeg, want ze zien een Thibaut op het veld staan of een Pieter. En het trekt ook meer sponsors uit de buurt aan. Ik heb niks tegen buitenlanders, maar waarom hen halen als je ook met jongens van hier succes kunt boeken?”

Geen Engels in Lier dus. “Nederlands is de voertaal. Toch veel leuker als je elkaars grappen verstaat? Dat komt de sfeer ten goede. En wij schuimen inderdaad enkel de Belgische velden af. Vinden we echt niet de juiste speler, dan polsen we bij de makelaars. Met Leonardo Rocha en Serge Tabekou hebben we dit seizoen twee buitenlanders. Zolang ze een surplus brengen, is dat geen probleem."