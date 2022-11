Debast heel matuur na WK-selectie: "Die fouten zullen niet meer gebeuren!" en "Er zijn traantjes gevloeid in de carwash"

Zeno Debast weet sinds gisterenmiddag dat hij mee mag naar het WK. 's avonds moest hij wel aan de bak tegen Lierse Kempenzonen en dat zorgde nog voor wat stress. Achteraf had hij wel tijd om over zijn selectie te spreken.

"Eerlijk gezegd: ik verwachtte er me niet aan. Er werd veel over gesproken in de media ja, maar daar luister ik niet zoveel naar. Ik wachtte gewoon af. Ik ben heel blij dat ik erbij ben. Een jaar geleden speelde ik met de U19 nog in Marbella en nu ga ik naar het WK. 't Is ongelooflijk", aldus de Hallenaar.

Daar zat hij ook toen Roberto Martinez zijn naam afriep. "Ik was samen met mijn familie in de carwash van mijn nonkel. Daar volgden we de persconferentie. En ja, er zijn een paar traantjes gevloeid. Maar niet alleen bij mij. Als ik begin, begint de rest van de familie ook", lachte hij. "Ik wist niks op voorhand, dus het bleef een verrassing. Ik ben er sowieso fier op. Het is niet makkelijk om bij de nationale ploeg te komen met zoveel kwaliteit in die selectie."

Na matchen tegen Nederland en Wales, waarin hij twee keer mocht spelen, kwam er wel wat kritiek omdat hij twee keer in de fout ging. "Kijk, ik wist dat ik het duel van Van Dijk moest winnen en tegen Wales had ik ook beter moeten doen. Iedereen mag er het zijne van denken, ik heb mijn mening. Dat mag niet gebeuren, zelfs als het je eerste matchen zijn. Men spreekt over leeftijd enzo, maar je moet er staan. Ik moest dat duel winnen! Dat foutje zal niet meer gebeuren."

Tegen Onuachu deed ik het een jaar geleden ook al goed

Met Jan Vertonghen krijgt hij wel een begeleider mee. "Vertonghen is een mentor voor mij. Heel fijn om zo iemand in de groep te hebben. Kalme Jan is niet enkel zo op tv, maar ook in de groep. Ik kan veel van hem leren."

Tegen Lierse mocht Debast ook de kapiteinsband voor de eerste keer dragen. "Dat mag ik ook afvinken. Het was een doel voor mij om ooit die band bij Anderlecht te dragen. Dit is toch quasi de mooiste dag van mijn leven. Maar nu eerst nog Genk. En nee, ik ga niet met de handrem op spelen. Tegen Onuachu speelde ik een jaar geleden ook al en toen deed ik het goed. Dat wil ik nu ook."